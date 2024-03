Kirovski Milan, Ibrahimovic ha un piano per il futuro: a cosa pensa lo svedese, che ha contatto l’ex LA Galaxy

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un interessamento del Milan per l’americano Jovan Kirovski, ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy che portò Ibrahimovic a giocare in MLS.

È proprio a lui che lo svedese pensa per il Milan che verrà. Come riportato da La Repubblica, infatti, l’idea di Ibra è quella di farlo entrare nell’organigramma dirigenziale, magari come direttore sportivo dei rossoneri.

