È in corso Milan Udinese. Al minuto 71, Pioli ha deciso di sostituire Brahim Diaz per far esordire a San Siro De Ketelaere

È in corso Milan Udinese. Al minuto 71, Pioli ha deciso di sostituire Brahim Diaz per far esordire a San Siro De Ketelaere

I tifosi rossoneri lo hanno accolto con una vera e propria bolgia

The post Esordio De Ketelaere: il belga debutta a San Siro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG