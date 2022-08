Questo il racconto dell’ex Inter, Dennis Bergkamp nella sua sfortunato avventura in nerazzurro, le parole a Sky.

Ecco le parole a Sky Sport, di Dennis Bergkamp che parla così della sua sfortunata esperienza all’Inter: “Giocavo in Italia da due anni e non volevo più restarci, l’Arsenal mi cercò e mi sentii subito coinvolto. Mi sembrò la cosa migliore dal primo momento. Amo il calcio inglese, mi è sempre piaciuto. Io ero uno dei primi stranieri del campionato, ricordo che Cantona e Zola portarono lo stile europeo.“

IM_Sede_Inter

Aggiunge l’ex attaccante: “Percepivi che qualcosa stava cambiando in quegli anni, i tifosi erano pronti ad accogliere novità nella Lega. La gente ha amato il mio stile di gioco da subito, sono stato influenzato da Cruijff. Ho sempre voluto giocare un calcio accattivante, offensivo, che portasse sia il risultato che lo spettacolo. Mi sono goduto ogni minuto della mia carriera, magari non dandolo a vedere perché non ridevo mai: infatti mi chiamavano l’uomo di ghiaccio. Ma non puoi non essere felice se giochi fino a 37 anni.” Conclude così.

