Allo stadio Ferraris, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Atalanta si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23.

E’ cominciata Sampdoria-Atalanta

1′ OCCASIONE SAMPDORIA. Passaggio di Caputo per Leris che si trova da solo davanti a Musso, ma Toloi salva tutto.

1′ Cartellino Giallo per Alex Ferrari

3′ OCCASIONE ATALANTA. Passaggio di Hateboer dalla destra, tiro di Zapata: palla alta sopra la traversa.

9′ fallo di Djuricic ai danni di De Roon. Punizione Atalanta

Partita molto equilibrata con entrambe le squadre che cercano spazi

13′ Fallo di Hateboer su Djuricic durante la ripartenza doriane. Nessuna sanzione.

14′ GOOL SAMPDORIA: Leris vince il duello corpo a corpo con Maehle, palla in mezzo per Caputo che batte in rete.

15′ Controllo VAR: GOAL ANNULLATO per fallo ai danni dell’esterno nerazzurro. Si riparte dallo 0-0.

19′ Cartellino giallo per Okoli, con la Sampdoria che continua ad attaccare.

22′ PALO DELL’ATALANTA: cross dalla destra di Hateboer, Maehle colpisce il palo a porta praticamente spalancata.

24′ Fallo di Djimsiti su Bereszynski. Punzione per la Doria.

27′ GOAL 0-1 VANTAGGIO ATALANTA CON TOLOI. Azione dalla sinistra di Zapata che serve Pasalic che di testa serve Toloi che mette in rete il pallone dello 0-1 nerazzurro.

28′ La Sampdoria prova a cercare la via del goal con un lancio lungo per Caputo. Musso esce senza problemi.

31′ L’Atalanta alla ricerca del raddoppio: tiro di Zapata, una telefonata per Audero.

37′ Blucerchiati all’attacco, ma la Dea pronta a ribaltare in contropiede sempre sulla destra.

40′ Fallo di Muriel su Colley. Punizione interessante per la Sampdoria.

44′ Cartellino giallo per Mario Pasalic.

FINE PRIMO TEMPO: SAMPDORIA-ATALANTA 0-1

INIZIA IL SECONDO TEMPO

50′ Prova ad attaccare l’Atalanta grazie alle giocate di Muriel e agli scatti di Maehle. Angolo a favore della Dea.

51′ OCCASIONE ATALANTA. Colpo di testa di Hateboer dritto per Okoli che di poco non riesce a prendere il pallone.

54′ L’Atalanta continua ad attaccare, andando al tiro anche Pasalic (ribattuto in calcio d’angolo).

58′ TRE CAMBI PER LA SAMPDORIA. Dentro De Luca, Depaoli e Verre; fuori Bereszynski, Caputo e Djuricic.

59′ A terra Toloi per un piccolo fastidio. Staff medico a lavoro.

62′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Lookman, fuori Muriel

69′ PALO SAMPDORIA Punizione interessante per la Sampdoria al limite dell’area: batte Sabiri e palla che sbatte sul palo alla sinistra di Musso.

71′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Zortea e Scalvini, fuori Toloi e Maehle.

75′ CAMBIO NELLA SAMPDORIA: Dentro Quagliarella, fuori Leris.

78′ OCCASIONE SAMPDORIA. Cross in mezzo di Depaoli per Quagliarella che spedisce fuori il pallone.

79′ Cartellino giallo per Musso e De Roon.

82′ OCCASIONE SAMPDORIA. Traversa dei blucerchiati con Quagliarella ignorato dai difensori nerazzurri.

83′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Esce Pasalic, dentro Malinovskyi

89′ Goal annullato all’Atalanta: cross di Zapata per Lookman che mette in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

90′ CAMBIO PER LA SAMPDORIA: dentro Murillo, fuori Ferrari.

6 MINUTI DI RECUPERO

95′ RADDOPPIO DELL’ATALANTA: Ripartenza di Malinovskyi che serve Lookman sulla destra che ha tutto il tempo di sistemarsi e mettere in rete.

Sintesi Sampdoria Atalanta 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio ore 18.30

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Sampdoria Atalanta 0-1: risultato e tabellino

SAMPDORIA-ATALANTA, LE FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Sabiri, Vieira, Rincon, Leris, Djuricic, Caputo.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Okoli, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Zapata, Muriel.

ARBITRO: Dionisi

