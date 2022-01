Esplode la rabbia dei tifosi viola contro Vlahovic

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic sembra vicinissimo a firmare per la Juventus ed a Firenze monta la rabbia dei tifosi. Non è la prima volta che un idolo fiorentino si accasa agli acerrimi rivali torinesi, si ricordano i vari Roberto Baggio, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Anche all’epoca di queste trattative la città fu riempita di striscioni, nel primo caso ci fu addirittura una vera e propria sollevazione popolare, che però non riuscì a far saltare la trattativa.

Sono tanti i messaggi dai toni aspri rivolti al giocatore che a sua volta si è anche circondato di guardie del corpo. Si registra anche una scritta con epiteto razzista oltre ad uno striscione “Le tue guardie non ti salveranno la vita, per te è finita“; come riporta Tuttomercatoweb.com.