Milan, ore decisive per Lazetic

Il Milan, dopo aver restituito Pietro Pellegri al Monaco che lo ha girato al Torino, sta comprando l’attaccante classe 2004 Marko Lazetic per un cifra vicina ai 5 milioni di euro. Si tratta di un affare a lungo termine, come si nota dall’età giovanissima del calciatore, tuttavia la cifra sborsata non è piccola, quindi i rossoneri credono e puntano sull’attaccante.

Ecco la soddisfazione del direttore generale della Stella Rossa Terzic alla tv serba Prva Tv. “Ieri abbiamo concordato tutto, mi aspetto che il giocatore finisca di concordare gli ultimi dettagli relativi al suo contratto e poi firmi. Per la società è un grande riconoscimento che un nostro tesserato passi ai rossoneri dopo 30 anni. Siamo tornati ad avere un palcoscenico di rilievo, al 35° posto del ranking Uefa“.