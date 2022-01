Mercato Serie A: l’asse Torino-Cagliari

Si sta sviluppando un vero e proprio filone di trattative di mercato tra Torino e Cagliari. L’allenatore dei sardi chiede rinforzi che ha già allenato in Piemonte come Armando Izzo e Daniele Baselli. Il centrocampista sembra molto vicino al trasferimento a titolo definitivo in Sardegna che prevede, secondo il Corriere dello Sport, un contratto di soli 6 mesi con rinnovo automatico di 2 anni in caso di salvezza.

Per quanto riguarda il difensore invece si ragiona su un prestito, i rossoblù hanno bisogno di difensori dopo l’epurazione di Diego Godin e Martin Caceres. Il Torino al contrario cerca Nahitan Nandez per il quale il Cagliari chiede un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni; formula che rende l’operazione difficile se non impossibile. I granata sono molto vicini anche al difensore del Frosinone Federico Gatti.