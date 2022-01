Vlahovic alla Juve riapre Morata al Barcellona?

Potrebbe essere terminata anzitempo la seconda avventura di Alvaro Morata alla Juventus. Lo spagnolo è stato cercato con insistenza dal Barcellona nelle scorse settimane ma i bianconeri non sembravano intenzionati a cederlo. Ora con Dusan Vlahovic molto vicino ai bianconeri le cose potrebbero cambiare radicalmente per l’attaccante spagnolo. Secondo Mundo Deportivo i catalani torneranno alla carica se la Juventus porterà a termine la trattativa per il serbo.

Anche l’Atletico Madrid, attuale proprietario del cartellino di Morata, si augura che lo spagnolo vada al Barcellona nonostante le due squadre siano rivali in campionato. La motivazione è facile, lo spagnolo è in prestito biennale ai bianconeri che poteva scegliere se riscattarlo per 35 milioni, ma l’intenzione del club italiano sembrava quella di rispedire Morata a Madrid; se Morata andasse al Barcellona l’Atletico Madrid potrebbe negoziare condizioni più vantaggiose.