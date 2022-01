Juventus-Vlahovic: affare fatto!

La Juventus piazza il colpo Champions. Dusan Vlahovic è a un passo dai bianconeri per una cifra complessiva di 75 milioni di euro (di cui 10 di bonus). Commisso alla fine ha ceduto e ha dato il benestare al trasferimento del suo gioiello più pregiato ai rivali di sempre. Firenze ribolle di rabbia, la società risolve il caso e pensa al futuro.

La Juventus ha superato l’Arsenal incassando subito il sì del calciatore. Vlahovic aveva in testa solo i bianconeri. Per lui un contratto fino al 2026 a 7 milioni di euro a stagione. Ora il club juventino penserà alle uscite, con i nomi di Arthur, Bentancur, Ramsey e Morata sempre in bilico. Con Vlahovic la Juventus diventa una seria candidata a un posto in Champions League.