L’Inter studia l’affare Gosens già a gennaio

Si infiamma letteralmente il mercato in questi ultimi giorni di sessione invernale: non c’è solo la Juventus molto vicina a Dusan Vlahovic, ma anche l’Inter starebbe valutando di prendere ora Robin Gosens. I nerazzurri a fine stagione probabilmente perderanno Ivan Perisic che andrà via a scadenza di contratto e a quanto pare Steven Zhang avrebbe già dato il suo assenso ad anticipare l’investimento estivo purché si tratti di un profilo futuribile.

Robin Gosens dell’Atalanta lo è (ha 27 anni ed è nel pieno della carriera) e sembrerebbe che abbia anche chiesto la cessione ai bergamaschi che lo valutano 35 milioni di euro. Il tedesco sembrava vicino al Newcastle che gli ha offerto un contratto di 3,5 milioni annui ma che non ha trovato l’accordo con la Dea. L’esterno ha dato il suo benestare anche alla destinazione Inter, se ne saprà di più in questi ultimi roventi giorni di mercato.