La Juventus tenta l’affondo su Vlahovic da subito

La Juventus ha impresso una virata decisiva al proprio mercato di gennaio, i bianconeri hanno deciso di anticipare il gran colpo in attacco e sono vicinissimi a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Qualche voce già circolava ieri, ma adesso la trattativa entra nel vivo; i due club sarebbero d’accordo sulla valutazione di 60 milioni più bonus.

In queste ore, secondo Tuttosport, Juventus e Fiorentina stanno discutendo le modalità di pagamento perché i viola voglio evitare un Chiesa 2.0, ovvero vogliono gran parte dei soldi subito ed il totale non deve avere molte rateizzazioni. È indubbio che i toscani avrebbero voluto cederlo all’estero ma è altrettanto vero che con l’attaccante a scadenza 2023 non potevano rischiare di perdere tani soldi; ecco quindi la cessione anche ad una squadra rivale. Commisso continua a chiedere all’entourage dell’attaccante di uscire allo scoperto per comunicare che la volontà della punta è andare a Torino, al fine di evitare sollevazioni popolari nei confronti del patron a Firenze.