Sebastiano Esposito si è aggiudicato la vittoria nel derby tra Sampdoria e Spezia contro i suoi fratelli: ecco come ha commentato

Attraverso un post su Instagram, Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter alla Sampdoria, commenta la vittoria contro lo Spezia dei fratelli Salvatore e Francesco Pio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastiano Esposito (@espositosebastiano)

LE PAROLE– Una notte speciale, per tanti motivi, perché abbiamo festeggiato ancora con la nostra gente nel nostro stadio, perché stiamo risalendo e perché adesso finalmente le cose funzionano. Però non posso nascondere il dispiacere per aver visto perdere salvatore_espo6 e pio_espo_ . Avversari solo per 90 minuti. Fratelli per sempre

A casa Esposito comando IO!

L’articolo Esposito dopo il derby vinto coi fratelli: cos’ha detto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG