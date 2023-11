A margine della vittoria conquistata dal suo Napoli sul campo dell’Atalanta, Walter Mazzarri ha parlato anche del match con l’Inter

Ai microfoni di DAZN, Walter Mazzarri si complimenta col suo Napoli per la vittoria conquistata contro l’Atalanta, con uno sguardo anche all’Inter.

NAPOLI– «Su che cosa sta lavorando? Prima di tutto sto cercando di battere il tasto di una squadra che ha stravinto e fa un grande calcio a livello europeo, giocatori che non sono abituati a vincere ed era normale ci fossero dei cedimenti. Ora le squadre affrontano il Napoli come campione d’Italia e ci mettono tanta attenzione e cose in più. Ho lavorato su questo e sulla tattica che ce l’ho nel sangue e cerco di mettercela sempre. Hanno cercato subito di darmi retta»

INTER- «Prossime gare ciclo di ferro con anche l’Inter? Oggi abbiamo visto la prima difficoltà, poi tra tre giorni affronteremo una squadra che conoscete tutti, il Real un’amichevole via (ride.ndr). Andiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo. Non parliamo di titolo? No, ci mancherebbe siamo appena arrivati…».

L’articolo Mazzarri si prepara all’Inter: «Andiamo partita dopo partita» proviene da Inter News 24.

