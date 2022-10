Euro 2024, l’Italia senza Mondiale pensa alle prossime qualificazioni e oggi conoscerà le avversarie del girone

Euro 2024, l’Italia senza Mondiale pensa alle prossime qualificazioni e oggi conoscerà le avversarie del girone. Dopo l’accesso alle fasi finali della Nations League, gli azzurri partono da testa di serie nel sorteggio.

Il pericolo per la terza fascia ha un nome e un cognome e risponde presente all’appello quando si pronuncia Erling Haaland. La Norvegia può essere uno spauracchio che sarebbe meglio evitare per non avere spiacevoli sorprese. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Euro 2024, l’Italia oggi scoprirà il suo girone: pericolo Haaland in terza fascia proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG