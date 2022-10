Tegola per Klopp e il suo Liverpool, perché Arthur è costretto a operarsi dopo l’infortunio subito in settimana

Lesione muscolare al quadricipite e l’operazione necessaria per recuperare al meglio, ma dovendo perdere 3 mesi. Questi i tempi di recupero per il centrocampista ex Juventus. Assenza che costringerà i Reds a tornare sul mercato nel mese di gennaio.

L’articolo Infortunio Arthur, il brasiliano costretto a operarsi: le ultime proviene da Calcio News 24.

