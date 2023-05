Euroderby, D’Ambrosio recuperato per il big match di questa sera. Buone chance per la convocazione di Gosens

Secondo quanto riportato da Sky Sport, D’Ambrosio è completamente recuperato e andrà in panchina. Buone chance per Robin Gosens, che anche ieri ha lavorato col pallone nella rifinitura e spinge per entrare tra i convocati per l’Euroderby.

L’articolo Euroderby, D’Ambrosio recuperato. Buone chance per la convocazione di Gosens proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG