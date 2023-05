Di Marzio sul futuro di Onana: «L’Inter non si siede per meno di 50 milioni». Questa l’analisi dell’esperto di calciomercato

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato del possibili movimenti dell’Inter nel mercato estivo:

“Onana L’Inter non si siede per meno di 50 milioni ed è arrivato a parametro 0. Lautaro rimane sicuramente in nerazzurro mentre girerà molto attorno a Lukaku”.

L'articolo Di Marzio sul futuro di Onana: «L'Inter non si siede per meno di 50 milioni» proviene da Inter News 24.

