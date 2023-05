Milan-Inter, ecco dove vedere l’Euroderby di Champions League in tv e live streaming

Milan-Inter verrà trasmessa su Prime Video e su TV8.

In streaming il match sarà visibile dagli abbonati ad Amazon Prime Video attraverso l’applicazione per smart tv e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

La semifinale sarà trasmessa in diretta anche su TV8, sul canale 8 del digitale terrestre. Le sue trasmissioni sono disponibili anche sulla televisione satellitare di Sky al canale 108, oppure su Sky TV Box al canale 121 o in HD al canale 190.

L’articolo Milan-Inter, ecco dove vedere la partita in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

