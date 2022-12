Il Verona e le altre: ecco le squadre dei principali campionati europei che sembrano già condannate alla ripresa

I principali campionati in Europa stanno tutti riprendendo: domani la Premier League con il suo tradizionale Boxing Day, a inizio anno gli altri, a gennaio inoltrato la Bundesliga. Diamo un’occhiata ai bassifondi, ovvero a chi chiude la classifica. Sono già condannate. Ecco una ricognizione.

SERIE A– Verona: 8 punti dalla salvezza. Già un cambio di allenatore fatto e nessun segno di ripresa. Peggiore difesa del campionato. Difficile pensare positivo.

LIGUE 1 – Angers: -5 dalla salvezza. E una domanda: ma può essere ultima la squadra di Ounahi e Boufal? E poi un’altra: può salvarsi se le due stelle del Marocco saluteranno a gennaio?

BUNDESLIGA – Schalke: – 5 punti. Segna meno di tutte. Ma 2 partite prima della sosta, ha vinto con il Mainz. Coraggio (la Storia lo impone)

PREMIER LEAGUE – Wolves: -4 punti. Ma solo 8 gol fatti in 15 partite. Lupi che non azzannano: un controsenso difficile da accettare.

EREDIVISIE – Volendam: 6 punti dalla salvezza. Ha incassato 30 gol in 14 partite, quasi 3 a gara. E partire ogni volta così, la matematica insegna che non è facile rimontare…

LIGA – Elche: -8 punti. Discorso chiuso. Anche perché di punti ne ha fatti la metà di quelli che gli mancano per agganciare la salvezza. Non ha mai vinto. Chissà cosa pensa Gattuso che ci ha pareggiato in casa…

L’articolo Europa: ci sono già squadre già condannate? proviene da Calcio News 24.

