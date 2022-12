Marcos Asensio sempre più vicino a lasciare il Real Madrid: nel suo futuro sembra esserci il Paris Saint-Germain

Con sole 5 presenze in stagione, 2 delle quali in Liga, Marcos Asensio è un giocatore di fatto fuori dal Real Madrid. Contrariamente a quel che succede nel club, in nazionale ha trovato un suo spazio e ha giocato il 56% del minutaggio accumulato dalla Spagna, segnando un gol.

Rilanciatosi davanti agli emiri, è proprio dal Psg che potrebbero arrivare novità sul giocatore. Il ds Campos ha effettuato sondaggi nei giorni scorsi. Se sono rose fioriranno, altrimenti il talento iberico diventerà un parametro zero tra i più ricercati da febbraio in poi.

L’articolo Marcos Asensio: dopo Qatar 2022, ipotesi Psg proviene da Calcio News 24.

