Ecco quanto vale l’accesso per le società alle coppe in Europa. Questi i soldi che ci sono a disposizione che fornisce la Uefa.

Manca veramente poco alla fine del campionato e si accendono gli obiettivi per le qualifiche alle coppe in Europa. Milan, Inter, Napoli e Juventus sono già qualificate dopo la Champions League ma restano ancora diversi posti per due competizioni europee.

I posti disponibili attualmente sono due in Europa League e solo uno in Conference League. Con una tra Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta che non si qualificherà.

Uefa Champions Europa Conference League

Qualificarsi alle coppe europee ha delle cifre astronomiche. Di che cifre stiamo parlando? Ebbene la UEFA infatti è disponibile a distribuire alle società partecipanti per la fase a girone dell’Europa League, una cifra pari a 465 milioni di euro, in ribasso rispetto al triennio scorso a causa della diminuzione del numero di squadre. Nel concreto per i singoli club, gli incassi ancora aumenteranno in relazione alla partecipazione. Per la Conference League, la Uefa distribuisce 235 milioni di euro.

