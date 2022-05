Che il Milan sia tornato forte sul campo la dimostrazione è anche del ritornato apporto delle persone allo stadio.

Dopo una stagione eccezionale, il Milan è sicuramente sereno sul fronte economico per via dei ricavi allo stadio. Il club rossonero chiude la stagione con un ricavo di oltre 40 milioni di euro per quanto riguarda San Siro. Questo è il risultato migliore degli ultimi anni, sicuramente influenzati dal coronavirus i precedenti. Tuttavia, la società hanno recuperato grazie alle vendite biglietti singolarmente.

Il club rossonero ha registrato tanti sold-out fatti registrare nelle ultime gare grazie ai risultati ottenuti.

Durante il campionato, la partita con maggiore incasso è stato il derby con l’Inter che vede oltre 4,8 milioni di euro nonostante la capienza limitata. Un altro incasso importante arriva nel derby durante la semifinale di andata della Coppa Italia. Oltre 10 milioni di euro sul totale di quasi 40 sono stati portati dalle sfide Europee in Champions League.

