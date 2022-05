Si celebra il storico accordo tra Champions League e Mastercard, la società presenterà un film con Messi protagonista di esso.

Mastercard ha presentato un film pubblicitario che Lionel Messi come protagonista che celebra la Champions League. La notizia è stata svelata oggi dallo stesso calciatore argentino. Il film verrà lanciato anche in Italia e sarà presto disponibile anche sulla piattaforma Priceless.com.

Queste le parole dell’argentino del Psg: “Mi piacerebbe avere l’opportunità, nella vita reale, di parlare con il mio io più giovane per infondergli fiducia e fargli sapere che il suo duro lavoro e i suoi sacrifici sono stati ripagati e che oggi sta continuando a giocare lo sport che ama di più.”

Luca Fiumarella, Head of Marketing Italia di Mastercard rivela con queste parole: “Siamo lieti di unire le forze al fianco del nostro global ambassador Lionel Messi, e di condividere il suo amore per il calcio. Questa è per noi di Mastercard anche l’occasione per ricordare quanto sia importante seguire le proprie passioni e mettere al centro quello che conta davvero, una filosofia di vita che gli ultimi tempi è sempre più rilevante per le persone.”

Conclude così: “Non vediamo l’ora di celebrare tutto il fascino e l’energia del calcio in occasione della finale della UEFA Champions League a Parigi e di avvicinare, ancora di più, i tifosi alle loro passioni”. Così come raccolto da calcio e finanza.

