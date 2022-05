Il club Roma Albania apre alla possibilità di seguire la finale contro il Feyenoord all’interno dell’anfiteatro a chi è senza biglietto.

Arriva sulla pagina ufficiale del Roma Club Albania un post che comunica l’organizzazione di un progetto straordinario che permetterà ai tifosi senza biglietto di seguire la partita dall’anfiteatro del Lago artificiale di Tirana in Albania.

Ecco il post su Facebook: “Il Roma Club Albania, in collaborazione con i vertici del club romanista, organizzerà un appuntamento per il 25 maggio per tutti i tifosi della nostra squadra. Per tutti coloro che non potranno assicurarsi il biglietto, ci ritroveremo nell’anfiteatro del Lago Artificiale di Tirana, che si trova vicino allo stadio“.

Si tratta, quindi, di un occasione offerta a coloro che non potranno essere allo stadio di presenza. L’evento è in collaborazione con il club giallorosso. Il post su Facebook si conclude dicendo: “Ci aspettiamo che vengano i tifosi romanisti dall’Italia e noi dall’Albania, dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord. Ci aspetta una notte lunga e ricca di emozioni. Avvisate gli amici e Forza Roma!“. Insomma tutto pronto per la finale.

