Su Twitch degli Autogol, Messias parla di tante cose del Milan, ma soprattutto di Ibrahimovic. Queste le sue parole.

Parla Junior Messias sul Twitch degli Autogol, queste le parole del calciatore del Milan su Ibrahimovic: “Ibrahimovic è il compagno di squadra più forte con cui ho giocato, la voglia che ha a 40 anni è impressionante. Il vetro rotto ieri? Era molto carico. Una volta in spogliatoio mi ha dato un calcio in faccia ma in generale mi apprezza perché parlo poco e lavoro molto. Calciatore più forte contro cui ho giocato? Cristiano Ronaldo.“

Junior Messias

Sulla gara scudetto: “Manca veramente poco, un solo passo. Rispetto alle emozioni provate col Crotone qui è tutto diverso: c’è la possibilità di entrare a far parte della storia del Milan, una delle più grandi squadre del mondo. Siamo pronti.“

Sull’arrivo nei rossoneri: “Quando ho ricevuto la chiamata del Milan è stata una sorpresa ma dal momento in cui ho saputo che esisteva la possibilità ho detto al mio agente di aspettare. Per me è stato il coronamento di una carriera partita dal basso. Non ho mai fatto grandi sogni, ho sempre pensato categoria per categoria, poi in Serie B ho capito che ci potevo stare a certi livelli“. Conclude così.

