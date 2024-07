I giocatori che il club nerazzurro ha prestato alle rispettive nazionali hanno mostrato di cosa sono capaci anche in campo internazionale.

L’estate del 2024 ha segnato un momento memorabile per l’Inter i cui calciatori hanno lasciato un’impronta indelebile su palcoscenici di rilievo mondiale.

Goal in giro per il mondo

I giocatori nerazzurri durante l’ultimo mese hanno segnato un po’ ovunque: dall’Olympiastadion di Berlino al Hard Rock Stadium di Miami. Un abbraccio che ha unito sponde e continenti, portando lo spirito e il talento del club in scene cariche di simbolismo, come Alexanderplatz a Berlino e lo skyline di Atlanta.

esultanza gol Lautaro Martinez

Il record

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza come nessun’altra squadra sia stata protagonista quanto l’Inter nel corso dei due principali tornei continentali dell’estate: l’Europeo e la Coppa America. I giocatori nerazzurri hanno segnato complessivamente 10 goal, superando colleghi di squadre illustri come Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, e molti altri. Lautaro Martinez, in particolare, si è distinto per essere diventato il capocannoniere della Coppa America, contribuendo in maniera significativa al successo dell’Argentina. Il Toro ha segnato 5 goal di cui l’ultimo, quello alla Colombia, si è rivelato decisivo per la vittoria del trofeo.

Tutte le reti

Il contributo alla causa nerazzurra è stato eterogeneo e di grande impatto. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno lasciato il segno con la maglia dell’Italia nonostante più di qualcuno avesse avuto da ridire sul gruppo Inter che in nazionale non avrebbe reso ai suoi livelli. A loro si sommano anche le reti di De Vrij, Calhanoglu e Marko Arnautovic: l’olandese ha disputato un grande torneo nonostante in molti si aspettavano che dovesse giocare De Ligt.

