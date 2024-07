I calciatori nerazzurri hanno brillato in ogni angolo del mondo: ci sarebbero le basi per cercare di vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Le prestazioni e soprattutto i goal dei giocatori dell’Inter ad Euro 2024 e alla Copa America evidenziano ancora di più la bontà del lavoro di Ausilio, Marotta ed Inzaghi oltre che dei calciatori stessi.

Il record

Il contributo dei giocatori nerazzurri durante le competizioni per nazionali appena conclusesi è stato notevole, evidenziato soprattutto dalla prestazione di Lautaro Martinez che, con i suoi 5 goal, ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria finale dell’Argentina. Questo successo non solo sottolinea l’abilità e la determinazione dell’attaccante, ma lo posiziona anche tra i possibili candidati per il prestigioso Pallone d’Oro. Marko Arnautovic, Alessandro Bastoni, Niccolò Barella, Stefan De Vrij e Hakan Calhanoglu hanno arrotondato il bottino totale di goal realizzati a 10, nessun’altra squadra di club vanta così tante resti segnate dai propri calciatori.

Nicolò Barella

Obiettivi stagionali

La difesa dello Scudetto rappresenta l’obiettivo prioritario per l’Inter nella prossima stagione, come dimostrato dall’introduzione di un maxi-bonus nel rinnovo di Inzaghi. La missione non sarà affatto semplice, squadre come Juventus e Napoli si stanno rinforzando non poco. Tuttavia, i nerazzurro hanno hanno il vantaggio di avere una squadra già ben consolidata che non necessita di un periodo di adattamento. Secondo Tuttosport però il club milanese avrebbe le carte in regola per giocarsi la vittoria finale della Champions League contro le migliori squadre europee.

