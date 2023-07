Disatrosa seconda partita dell’Italia Under 19 agli europei: gli azzurri di Bollini travolti dal Portogallo con un netto 5-1

Dopo la buona partenza contro Malta l’Italia Under 19 sbatte alla seconda partita contro il Portogallo, che schianta la squadra del ct Bollini per 5-1.

Nonostante il gol di Lipani in apertura, i lusitani vanno a segno con Ribeiro, Gustavo Sa, Costa Bras, Hugo Felix e Gonçalves. Gli azzurrini finiscono la gara in 10 per l’espulsione di Lipani a fine primo tempo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG