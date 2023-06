Tutto sugli avversati degli azzurri in vista dell’inizio dell’Europeo Under 21 che vedrà protagonista l’Italia

Giovedì 22 giugno, alle ore 20,45, l’Italia Under 21 farà il suo esordio all’Europeo con un avversario immediatamente molto impegnativo: sarà la Francia a testare il valore della squadra di Paolo Nicolato ed è certamente un test duro, tenendo conto anche del ruolino di marcia dei Bleus: da quando sono stati introdotti i gironi nella competizione, la qualificazione non è mai stata in discussione. Successivamente gli azzurri incroceranno la Svizzera, domenica 25 giugno alle ore 18. La prima fase di chiuderà, si spera con successo, mercoledì 28 giugno alla ore 20,45 con Italia-Norvegia.

Chi sono stati i bomber delle 4 squadre che compongono il gruppo D?

ITALIA – NICOLO’ ROVELLA. Cambiaghi, Cancellieri, Colombo, Pellegri e Gnonto arrivato dalla Nazionale di Roberto Mancini con grandi aspettative dovranno curare il mal d’attacco che da un po’ di tempo affligge anche l’Under 21. Tanto è vero che durante le qualificazioni è stato un centrocampista: 2 delle 3 reti del centrocampista del Monza, in procinto di tornare alla Juventus, sono state realizzate dal dischetto.

FRANCIA – AMINE GOUIRI. Gioca nel Rennes, nella prima fase dell’Europeo è andato in rete 5 volte, ha chiuso il campionato con una tripletta nell’ultimo periodo e 4 gol complessivi negli ultimi 3 incontri. Durante l’anno, prima della pausa Mondiale, ha realizzato una sequenza di 5 giornate riuscendo ad andare sempre a segno. Nelle varie nazionali giovanili ha sempre avuto grandi numeri, soprattutto con l’Under 17 quando è stato il capocannoniere dell’Europeo e ha collezionato nella sua intera esperienza con quella rappresentativa 15 gol in 13 incontri. Date le origini algerine, è stato inevitabile il paragone con Karim Benzema sin dai primi passi.

SVIZZERA – ZEKI AMDOUNI. Ha chiuso l’ultima stagione a Basilea con 22 reti. Ne ha segnate 7 in Conference League, 2 delle quali alla Fiorentina, dove ha colpito sia all’andata che al ritorno. Particolarmente bello quello siglato al Franchi, un piatto di destro al volo che ha dimostrato grande prontezza di riflessi in area di rigore.

NORVEGIA – JORGEN STRAND LARSEN. Pochi gol nell’ultima stagione al Celta Vigo, al contrario di quella precedente in Eredivisie con il Groningen. Ha già al suo attivo 5 spezzoni con la nazionale maggiore, peraltro senza essere riuscito a lasciare un segno. Ha un passato nella Primavera del Milan, dove non aveva suscitato una grandissima impressione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG