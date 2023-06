Le parole di Arek Milik, attaccante del Marsiglia, sul possibile trasferimento a titolo definitivo alla Juventus

Arek Milik ha parlato della Juventus in conferenza stampa dal ritiro della Polonia. Il calciatore è in bilico tra il riscatto a titolo definitivo dei bianconeri al ritorno in Marsiglia.

LE PAROLE – «Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano trovare un accordo. Sarei felice di restare alla Juventus, lì sto bene e l’allenatore mi vuole. Spero che i due club trovino un’intesa presto».

