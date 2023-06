Prima di concedersi le meritatate vacanze Simone Inzaghi ha avuto un summit in sede con i dirigenti: i nerazzurri ora accelerano sul fronte rinnovi.

Inizia l’estate di lavoro per i dirigenti dell’Inter: prima di focalizzarsi sugli acquisti c’è da definire il futuro di chi è già in rosa ma è a scadenza o in prestito. Come riporta Sky Sport il primo passo è stato fatto con Stefan De Vrij: il difensore avrebbe accettato la proposta di rinnovo dei nerazzurri.

Danilo D’Ambrosio

L’emittente satellitare indica che c’è anche già la data in cui arriverà la firma: l’olandese venerdì firmerà un biennale. Poi bisognerà capire le intenzioni di Marotta e Ausilio su D’Ambrosio ed Handanovic, anch’essi con contratti in scadenza a giugno; Dzeko sembra orientato ad accettare l’offerta del Fenerbahce mentre Gagliardini sicuramente non rinnoverà.

L’articolo De Vrij resta all’Inter: intesa di massima per il rinnovo, Handa e D’Ambrosio in bilico, Dzeko verso l’addio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG