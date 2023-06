Incominciano ad emergere le linee guida del mercato nerazzurro in seguito all’incontro avvenuto ieri tra dirigenti, presidente e allenatore.

La Gazzetta dello Sport enuncia i piani dell’Inter dopo il summit avvenuto ieri in sede. I dirigenti proveranno ad accontentare le richieste di Inzaghi: la prima è la conferma di Lukaku anche considerato che Dzeko sembra destinato a lasciare Milano.

Davide Frattesi

Servirà poi un difensore centrale per sopperire alla partenza di Skriniar ed è emerso in tal senso il nome di Kalidou Kouliably; l’ex capitano del Napoli non è riuscito ad impressionare al Chelsea, coi londinesi si potrebbe fare un unico discorso riguardante anche il futuro dell’attaccante belga. A centrocampo si proverà a prendere Davide Frattesi dal Sassuolo: i neroverdi apprezzano due possibili contropartite, Fabbian e Mulattieri. L’obiettivo finale è quello della seconda stella ma ovviamente non bisogna dimenticare la sostenibilità: ecco perché saranno necessarie delle cessioni.

L’articolo La strategia dell’Inter: autofinanziamento ma anche Koulibaly ed un centrocampista centrale proviene da Notizie Inter.

