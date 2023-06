Uno dei nomi fatti tra gli esterni destri per il calciomercato dell’Inter è stato quello di Emil Holm dello Spezia

Nei mesi scorsi si è parlato di un’interesse da parte dell’Inter per Emil Holm. Adesso che ci si può concentrare sul calciomercato, gli agenti del calciatore svedese andranno in visita a Milano ed incontreranno anche i dirigenti nerazzurri. A riportare la notizia è FcInterNews.

Nel corso dell’incontro si capirà quali saranno le intenzioni del club di Viale della Liberazione: il prezzo per l’esterno potrebbe essere abbassato per via della retrocessione in Serie B dello Spezia.

