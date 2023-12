Eurorivali, ahia Newcastle! Che tonfo contro l’Everton in attesa del Milan. Ecco il risultato del match

Brutta sconfitta per il Newcastle in casa dell’Everton per 3-0.

I Magpies, prossimi avversari del Milan in Champions League, scivolano al settimo posto in classifica in Premier League.

