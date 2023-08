Alberico Evani e l’addio alla Nazionale, il clamoroso retroscena sulla separazione: è anche per colpa di Bonucci

Il Giornale svela oggi un retroscena sull’addio di Alberico Evani, storico collaboratore di Mancini, alla Nazionale.

Un addio passato sotto traccia, ma ora finalmente, secondo il quotidiano, escono fuori i motivi: Evani aveva espresso dubbi sulla convocazione di Bonucci in Nazionale, così come non sarebbe stato d’accordo per l’esclusione dell’altro juventino Locatelli.

