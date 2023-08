Accostato anche alla Juve nelle scorse settimane, l’attaccante Noah Okafor ha così parlato del suo passaggio al Milan

Noah Okafor ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Accostato anche al mercato bianconero, lo svizzero ha così parlato della scelta Milan.

LE PAROLE – «Perché mi ha voluto il Milan. Siamo rimasti in contatto da quando abbiamo giocato contro in Champions League: 6-9 mesi di contatti, poi accelerazione nelle ultime due settimane. Ho ricevuto diverse offerte, ma per me era chiaro».

