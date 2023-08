Zakaria Juve, sprint di Giuntoli per la cessione del centrocampista svizzero: si punta a quella cifra per lui

Tra i giocatori in uscita c’è sempre Denis Zakaria, per il quale il West Ham è in prima fila per l’acquisto a titolo definitivo.

Come scrive il Corriere dello Sport, la Juventus continua a trattare per il passaggio dello svizzero in Premier, ma non è roba da poco viste le richieste: 20 milioni di euro da voler incassare per l’ex Gladbach. Giuntoli in pressing, ci riproverà anche durante la missione inglese.

The post Zakaria Juve, sprint Giuntoli per la cessione: si punta ad incassare quella cifra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG