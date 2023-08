McKennie Juve, Allegri cambia il futuro al centrocampista americano? Ecco perchè ora potrebbe anche restare

Considerato uno dei principali esuberi della rosa, alla fine Weston McKennie potrebbe restare a sorpresa alla Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

In caso di offerte da 30 milioni di euro, l’americano lascerà Torino ma visto che, al momento, proposte simili non ce ne sono state, si fa largo un altro scenario. L’ex Schalke conosce bene i meccanismi di gioco di Allegri e con la coperta corta a centrocampo è un fattore da non sottovalutare.

The post McKennie Juve, Allegri gli cambia il futuro? Ecco perchè ora può restare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG