Pellegrini Juve, nuovi contatti col Milan. Lazio e Nizza… Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino

Alfredo Pedullà fa il punto sul futuro di Luca Pellegrini. Il terzino della Juve dà priorità alla Lazio, ma la trattativa è sempre in stand-by. Per le prossime ore e sono in programma nuovi contatti con il Milan.

Sul terzino c’è anche il Nizza, che ha l’accordo con la Juve ma non ancora col giocatore. Basse, invece, le chance del Fulham.

