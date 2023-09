Evani: «La Juventus non può permettersi un’altra annata anonima». Le dichiarazioni dell’ex collaboratore di Mancini

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Alberico Evani ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A, sbilanciandosi anche sulla Juventus.

LE PAROLE – «L’Inter è la squadra più pronta e strutturata. Il Milan credo abbia fatto una campagna acquisti importante, nonostante abbia perso Tonali: con il ricavo della sua vendita ha preso giocatori funzionali al gioco di Pioli ed è più forte rispetto allo scorso anno. La Juve non può permettersi un altro anno anonimo e senza coppe sarà protagonista. Il Napoli, nonostante le difficoltà iniziali, è forte. E poi ci sono le romane, che non sono partite bene ma sono lì a giocarsi una chance europea. Dovessi giocarmi qualcosa, vedo l’Inter avanti, ma le altre non sono troppo distanti».

