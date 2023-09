Mourinho: «Faccio fatica a capire perché lui si faccia sempre male». Le dichiarazioni del tecnico portoghese

José Mourinho ha così parlato a Sky Sport dopo Sheriff-Roma.

LE PAROLE – «Non mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo giocato in modo troppo lento e senza aggressività, senza controllare a dovere il gioco. 1-0 quasi miracoloso, non abbiamo fatto nulla per meritarcelo. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione dopo il loro pareggio. Sanches e Aouar devono giocare, hanno bisogno di ritmo e intensità. Renato è questo, sta sempre a rischio e non lo ha capito il Bayern, non lo ha capito il PSG e noi facciamo fatica a capirlo. Prima del match stava bene, poi ha sentito dolore».

