L’ex terzino di Juventus e Manchester United sarà processato a Parigi per dei fatti risalenti al 2019

Guai in vista per Patrice Evra. Come riportato nelle scorse ore da L’Equipe, l’ex terzino sinistro della Juventus, infatti, sarà processato nella giornata di lunedì a Parigi.

Il motivo sarebbe da ricondurre a insulti omofobici presenti in alcuni commenti che il nazionale francese scrisse sui social nel marzo 2019 dopo l’eliminazione del PSG contro il Manchester United.

