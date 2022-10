Si è chiusa la quarta giornata di Europa e Conference League. Dalla Roma alla Lazio, passando per la Fiorentina, ecco i risultati

Si è chiusa la quarta giornata di Europa e Conference League. Dalla Roma alla Lazio, passando per la Fiorentina, ecco i risultati:

l’unico successo è quello della viola che supera nettamente l’Hearts (5-1). Pareggia invece la Roma a Siviglia contro il Betis (1-1), così come la Lazio contro Sturm Graz (2-2), match che i biancocelesti hanno gioacato per gran parte in 10 per l’espulsione di Lazzari

