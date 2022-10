Stefano Okaka, oggi in forza all’Istanbul Basaksehir, si è così espresso a calciomercato.com sul suo passato, svelando un retroscena

«Sarei dovuto andare in una tra Milan e Inter, alla fine mi sono ritrovato in Belgio. Dalla Samp che sfiora la qualificazione in Champions vanno via Gabbiadini, al Napoli, Eder, all’Inter e io, all’Anderlecht. Capisci che c’è qualcosa che non va Avevo già parlato con Roberto Mancini, l’Inter mi aveva praticamente preso»

