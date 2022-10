L’analisi di Lazio Sturm Graz da parte di Maurizio Sarri: le dichiarazioni del tecnico biancoceleste nel post partita

ARBITRO E PARTITA – «Arbitro non all’altezza di questo livello, la partita era molto corretta e l’arbitro l’ha fatta innervosire. Ne abbiamo fatto le spese noi, la squadra non ha sofferto neanche tanto. Quindi bella prestazione a livello caratteriale ma dispiace per il risultato».

SQUADRA – «E’ un bel punto di partenza per migliorare, las quadra ha un’anima e si vede in tutte le zone e in tutti i giocatori che hanno tutti lo stesso obiettivo. Da questo punto di vista sono soddisfatto».

DOVE MIGLIORARE – «In quello che ho visto stasera, nel voler stare la partita e far risultato a tutti i costi. Bisogna essere continui in questa determinazione e voglia».

