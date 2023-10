Patrice Evra ha parlato a Prime dopo la sconfitta del Milan contro il Psg. L’ex Juve ridimensiona il valore di Rafael Leao

Patrice Evra ha così parlato ai microfoni di Prime dopo Psg Milan. L’ex Juve si è poi soffermato sul paragone tra Leao e Mbappé.

PAROLE – «C’è sempre la speranza, non è finita per il Milan. Oggi hanno perso ma le cose in Champions vanno veloci, non è finita. Oggi è impossibile paragonare Mbappé con Leao, non scherziamo. Da un lato c’è un killer, dall’altra parte un giocatore che si diverte…».

