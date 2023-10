Rivalsa Juve, riusciranno i bianconeri a tornare al tanto agognato Scudetto? Ecco cosa ne pensano i bookmakers

Dopo gli appassionanti match della domenica, fondamentali per il nono turno del campionato, gli esperti scommesse collocano l’Inter in cima a tutte le altre contendenti sulla lavagna delle quote aggiornate per la vittoria del campionato Serie A. Secondo le valutazioni degli analisti, il Milan si profila come la principale avversaria nella corsa al titolo, mentre Juventus e Napoli risultano al momento più distanti nelle probabilità di conquistare lo Scudetto 2024.

La Juve, però, non rinuncia alla sua ambizione tricolore. In fila per lo scudetto c’è anche la Vecchia Signora, che non si arrende e si dimostra attenta e determinata nonostante il cinismo di Massimiliano Allegri che ribadisce come le favorite siano altre.

I bookmakers

Seconda favorita dei bookmakers più popolari, le quote vincenti della Serie A relative alla Juve si aggirano introno al 4.75 – 5.00 – 4.25. Preceduta solo dall’Inter con quote del: 2.00 – 2.25 – 2.10; seguono poi Milan e Napoli. Le quote citate possono essere soggette a variazioni, per questo è consigliabile tenersi aggiornati attraverso le pubblicazioni dei bookmakers, aggiornamenti online o siti di scommesse con bonus di benvenuto.

Le possibilità di vincita

Il ritorno del “corto muso” di Allegri è sotto gli occhi di tutti. È sufficiente dare uno sguardo agli ultimi risultati per comprenderlo appieno: nelle ultime quattro partite, la Juventus ha ottenuto tre vittorie, di cui due per una misera differenza di 1-0, e un pareggio, senza concedere nemmeno una rete. Questa svolta decisiva è intervenuta dopo il rovinoso tracollo subito al Mapei Stadium contro il Sassuolo lo scorso 23 settembre, quando i bianconeri furono sconfitti in modo eclatante con un 4-2. Da quel momento in poi, il tecnico di Livorno ha blindato la retroguardia della sua squadra, sfruttando al massimo le opportunità create.

Rispetto alla stagione precedente, è evidente un netto cambio di strategia anche nei confronti diretti. Nel campionato passato, la Juventus aveva gettato al vento un considerevole numero di punti contro le squadre di alto livello. Tuttavia, le prime sfide con avversari di prestigio di questa stagione narrano una storia differente: due vittorie contro Lazio e Milan, e un pareggio in trasferta contro l’Atalanta. Tale tendenza, almeno fino a questo momento, indica un’evoluzione significativa nella prestazione della squadra.

Da non sottovalutare, infine, è un altro elemento fondamentale: l’assenza di impegni europei per la Juventus. Il club avrebbe preferito, senza dubbio, essere coinvolto in competizioni europee, ma questa situazione permette ad Allegri e alla sua squadra di concentrare tutte le loro energie sul campionato. Questo aspetto è di grande rilevanza, soprattutto considerando che nella stagione precedente, l’Inter ha pagato un prezzo elevato per il lungo percorso in Champions, perdendo molti punti nelle partite giocate subito dopo gli impegni europei.

Il commento di Pjanic

Intervistato da Sportmediaset, l’ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic ha detto la sua sulla scalata della Juve verso lo scudetto: «Le favorite sono le solite. Non si può dire che una è sopra l’altra, anche l’Inter che ha una rosa superiore alle altre. Il Milan sta bene, la Juve è lì attaccata. Penso che vincerà una di queste tre».

