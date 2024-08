Il difensore slovacco, che più o meno recentemente è stato anche capitano nerazzurro, non è stato convocato per la sfida di stasera di campionato.

Milan Skriniar scelse di non rinnovare il contratto in scadenza con l’Inter e nel 2023 si trasferì a costo zero al Paris Saint-Germain scatenando l’ira dei tifosi nerazzurri che lo ritenevano un loro beniamino. Lo slovacco, che con i suoi interventi e la sua presenza ha saputo conquistare i tifosi nerazzurri, si ritrova ora in una posizione difficile con il suo attuale club.

Una decisione che fa discutere

Milan Skriniar, infatti, è al centro di una decisione che ha sorpreso molti seguaci del calcio internazionale. Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha deciso di non includerlo nella lista dei giocatori convocati per la partita contro il Montpellier di stasera, delineando così un futuro incerto per il giocatore all’interno del club. Questa esclusione non è frutto di condizioni fisiche negative del giocatore, ma di una scelta tecnica mirata.

Fuori dai piani

Il tecnico del PSG ha operato una scelta drastica, escludendo dalla sua visione tecnica alcuni elementi del suo team, tra cui si segnala appunto Milan Skriniar. Questa decisione porta con sé diverse implicazioni sia per il difensore slovacco sia per la squadra parigina. Skriniar, che nel tempo si è distinto per le sue prestazioni difensive, sembra non rientrare più nei piani futuri di Enrique. Ora sta al difensore cercare una nuova destinazione a pochi giorni dalla fine del mercato; praticamente impossibile un ritorno all’Inter perché lo slovacco si è lasciato male anche con i dirigenti che nel 2022 speravano in un suo rinnovo.

