I nerazzurri hanno questa estate comprato un secondo portiere che sogna di diventare prima o poi il titolare.

Nell’universo calcistico, il ruolo del portiere di riserva è probabilmente uno dei più complessi e psicologicamente sfidanti. Incarna un punto di osservazione unico, un luogo di attesa e di potenziale, dove le opportunità possono nascere in qualsiasi momento. Questa posizione è attualmente incarnata da Josep Martinez all’Inter, che vive nell’ombra del suo collega di squadra, il portiere titolare, Yann Sommer.

L’arte dell’attesa

Josep Martinez attende il proprio momento lontano dai riflettori, vive un’esistenza professionale sospesa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il suo destino in questi primi mesi nerazzurri è legato alle prestazioni di Sommer, il cui esordio non proprio brillante con il Genoa potrebbe aver suscitato attenzioni. A breve non dovrebbero esserci scossoni: Josep Martinez dovrebbe avere la possibilità di giocare qualche gara qua e là, in primavera lo spagnolo potrebbe trovare anche ampio minutaggio.

Yann Sommer

I piani dell’Inter

Il club nerazzurro ha investito una cifra non banale per comprare lo spagnolo, circa 15 milioni di euro versati al Genoa. Nei piani della società l’elvetico è il titolare per questa stagione ma dalla prossima dovrebbe esserci il cambio. Sommer tra l’altro ha il contratto in scadenza nel 2025 anche se c’è un’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

I precedenti

Nell’Inter questa non è una situazione del tutto nuova. La saga del club ha visto protagonisti come Julio Cesar e Francesco Toldo, e più recentemente, il passaggio di testimone da Samir Handanovic ad Andre Onana.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG