Per la prossima estate i dirigenti nerazzurri non avrebbero intenzione di spendere il grosso del budget per l’attacco.

Nel mondo del calcio, la ricerca di calciatori a parametro zero rappresenta una strategia astuta per i club che mirano a rafforzare la propria rosa mantenendo sotto controllo le finanze. L’Inter, sotto la guida di Marotta, Ausilio e Baccin, sembra voler percorrere proprio questa strada, con l’obiettivo di assicurarsi un rinforzo d’attacco senza intaccare il budget destinato ad altri reparti.

L’obiettivo

Jonathan David sarebbe diventato il primo obiettivo dei nerazzurri per la prossima estate. L’attaccante canadese, classe 2000, ha dimostrato le sue qualità in Ligue 1 con il Lille, attirando l’attenzione di diversi top club europei. La sua eventuale acquisizione a parametro zero rappresenterebbe una mossa molto vantaggiosa per i nerazzurri, consentendo loro di risparmiare risorse economiche preziose.

Jonathan David

La strategia

Risparmiando sull’attacco si potrebbe poi, come sottolinea Tuttosport, impegnare il grosso del budget per ringiovanire la parte centrale della difesa a 3. Acerbi e De Vrij, infatti, oltre ad avere rispettivamente 36 e 32 anni, hanno entrambi il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Non va nemmeno esclusa a priori la possibilità di perdere giocatori chiave come Thuram o Lautaro Martinez, il che rende ancora più pressante la necessità di rinforzo in attacco.

L’altro problema da risolvere

Non è detto che il colpo a zero riguardi solo il reparto offensivo. Si valutano opzioni a parametro zero anche per la difesa, con maggiore disponibilità di scelta rispetto all’attacco. Dumfries probabilmente rinnoverà per cui si cerca un’alternativa valida a Darmian sulla fascia destra, considerando l’avanzare dell’età di quest’ultimo.

